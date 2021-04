Avant la finale contre l'AS Monaco, Jamar Smith élu MVP de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Déjà détenteur du nombre de trois-points marqués en EuroCup (264), Jamar Smith succède logiement à Luke Sikma (ALBA Berlin) au palmarès du MVP de la compétition.

Auteur d'une saison de haute volée (17,1 points à 50% de réussite aux tirs, dont un énorme 47% à 3-points, 2,6 rebonds, 3,6 passes décisives et 1,2 interception) le tout en sortie de banc, l'arrière de l'UNICS Kazan a hissé son équipe jusqu'en finale contre Monaco, dont le match 1 aura lieu mardi prochain à 18h30, en terre monégasque.

Avec plusieurs sorties de très haut niveau (32 points contre Gran Canaria, 8 fois à plus de 20 points etc.), l'ancien Limougeaud, champion de France en 2015, aura brillé tout au long de cette saison. De plus, en demi-finale, Smith a porté son équipe face à la Virtus Bologne, qui était invaincu dans la compétition, offrant trois énormes prestations aux supporters russes (18,0 points à 100% aux lancers francs sur les 3 confrontations).

En novembre, à l'occasion de déplacement de saison régulière à Bourg-en-Bresse, il nous avait accordé un long entretien. À l'époque, il venait juste de dépasser Rafa Martinez au nombre de trois-points marqués dans l'histoire de la compétition et il était revenu sur ses accomplissements, ainsi que sur ses objectifs pour la saison.

« C'est un accomplissement assez incroyable. Cela signifie que beaucoup d'équipes m'ont fait confiance pour les aider à tirer leur épingle du jeu en EuroCup. J'ai toujours été responsabilisé, on a souvent fait en sorte que le ballon m'arrive dans les mains avec un tir ouvert. C'est sympa d'être en tête de ce classement. [Est-ce que je n'aurais pas dû faire plus carrière en EuroLeague ?] Je ne vois pas les choses comme cela. Je suis surtout reconnaissant pour ce que j'ai vécu. Bien sûr, j'aurais aimé jouer plus en EuroLeague, montrer ce que je pouvais faire à ce niveau. Maintenant, je veux gagner l'EuroCup pour emmener Kazan en EuroLeague et prouver que je peux y être tout aussi performant. Mais même si je n'y ai pas beaucoup joué, cela ne m'empêche pas d'apprécier tout ce que j'ai connu au cours de ma carrière. »

Dès mardi prochain, l'AS Monaco aura donc fort à faire face à un MVP désireux d'ajouter une deuxième EuroCup à son palmarès, après celle remportée en 2017 sous les couleurs de l'Unicaja Malaga.

Cliquez ici pour lire l'interview complète avec Jamar Smith