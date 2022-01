Bandja Sy (Metropolitans 92) avant le derby contre Paris : "C’était le moment de revenir en France"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Victime d’une fracture de la main gauche fin septembre au tournoi de Sablé-sur-Sarthe, Bandja Sy (2,04m, 34 ans) est de retour avec les Metropolitans 92 depuis décembre dernier. Signataire d’un contrat jusqu’en juin 2023, le natif de Cegy estime que l’offre de Boulogne-Levallois est arrivée à point nommé.

"C’est un timing qui correspondait à mes besoins"

"C’est un timing qui correspondait à mes besoins, corrobore-t-il sur la chaîne Youtube des Mets 92.C’était le moment de revenir en France. Surtout avec un tel projet : le fait d’être proche de ma famille et de pouvoir être coaché par Vincent Collet, qui est l’une des références en Europe."

Si les Metropolitans 92 carburent en Betclic ELITE (1er, 12 victoires - 2 défaites), ils ont, en revanche, plus de mal en EuroCup (6e ex æquo sur 10 du groupe A, 4 victoires - 5 défaites). Avec un retard à l’allumage, Bandja Sy est, lui, encore en rodage (8 points à 65,2% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 1,4 passe en championnat).

S'il ne pourra pas affronter son grand frère, Amara Sy, blessé, le derby d'Île-de-France contre le Paris Basketball, ce samedi 15 janvier 2022 (20 h 30), est une belle occasion pour Bandja Sy de se montrer. La rencontre sera à suivre sur Sport en France.