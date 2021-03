Battu par Badalone, Nanterre est éliminé de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

48 heures après sa grosse défaite à Bourg-en-Bresse (97-72) en Jeep ELITE, Nanterre n'est pas parvenu à retrouver sa défense pour jouer un match très important en EuroCup contre Badalone. Menés par leur duo de vétérans Pau Ribas (16 points à 2/4 aux tirs et 11/11 aux lancers francs, 4 rebonds, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 21 minutes) - Ante Tomic (18 points à 9/12, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 22 minutes), les Catalans se sont imposés dans les Hauts-de-Seine 95 à 88 ce mardi.

Ils ont pris le dessus dans le deuxième quart-temps et malgré un grand Marcquise Reed (27 points à 10/15 en 26 minutes) venu en relai d'Isaïa Cordinier (15 points à 6/10, 5 rebonds, 7 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 22 d'évauation en 38 minutes) et plus largement une belle adresse à 3-points (11/26), Nanterre n'a pas pu suivre l'attaque badalonaise pour s'incliner, sans démérité, de 7 points.

Après une belle campagne 2020-2021 en EuroCup, Nanterre va pouvoir se concentrer sur la Jeep ELITE. Avec l'espoir de remonter au classement. Pour cela, l'équipe va devoir progresser en défense, qui s'est révélée problématique depuis le retour à la compétition.

