Battu par le Lokomotiv Kuban, Monaco enchaine une deuxième défaite consécutive

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

"Le Lokomotiv a le niveau EuroLeague et fait partie des favoris de la compétition". Zvezdan Mitrovic avait pourtant prévenu ses troupes, mais le Lokomotiv-Kazan était trop fort ce soir. L'équipe russe repart de Gaston Médecin avec la victoire ce mercredi, 72-88, et Monaco encaisse sa deuxième défaite de rang en EuroCup, après le revers concédé à Bologne la semaine passée.

50 secondes. C’est le temps que la Roca Team aura passé devant pendant cette rencontre. Étant en difficulté dès l’entame de la rencontre et étouffé par des joueurs de Krasnodar, menés par un bon Kevin Hervey (17 points, 8 rebonds pour 20 d’évaluation), Monaco n’a jamais vraiment existé.

Malgré une faible réussite à longue distance des deux côtés (21% pour Monaco et 25% pour Kazan), les joueurs du Lokomotiv ont largement dominé les débats, ce qui se ressent notamment à l'évaluation, 104 contre 57.

Côté monégasque, Marcos Knight a tout essayé (17 points, 2 rebonds, 5 passes décisives pour 18 d’évaluation) en vain. Dee Bost (photo) et ses coéquipiers restent sur le podium et pointent à la 3e place dans ce Groupe C, avec trois victoires pour deux défaites. Pour le prochain match, Monaco recevra l’équipe d’Andorre.

