Bologne a souffert mais l'a emporté face à Kazan, avec un grand Teodosic

Mardi soir, la Virtus Bologne, grande favorite de l'EuroCup, a remporté le match aller de sa demi-finale face à l'UNICS Kazan. Mais l'équipe de Sasha Djordjevic a eu le plus grand mal à se défaire de son adversaire.

D'entrée de jeu, le Virtus Bologne a pourtant imposé son rythme en passant un 17-8 en 8 minutes dans le premier quart-temps. Il a fallu un Jamar Smith en feu (10 points de suite) pour maintenir les Russes de l'UNICS Kazan dans le match à la fin du premier quart (23-19). Si Kazan a démarré le deuxième quart-temps par un 5-0 pour prendre la tête, les Italiens, emmenés par un Milos Teodosic des grands soirs (27 points au final), ont rapidement repris l'ascendant pour mener à la pause 44-36.

Teodosic prend les choses en main

Au retour, des vestiaires, c'était une toute autre histoire pour les joueurs de Sasha Djodjevic. Les Russes sont revenus en mettant beaucoup plus d'intensité pour recoller à 14 secondes de la fin du troisième quart-temps, sur un 3-points de l'ancien Roannais et Gravelinois John Holland (4/7 sur l'exercice à la fin du match).

Au début du dernier acte, les joueurs de l'UNICS Kazan ont même pris l'avantage, jusqu'à 5 minutes de la fin, et le début du show de Milos Teodosic. Auteur de 16 points jusqu'ici, le Serbe s'est montré plus clutch que jamais, inscrivant 9 points en 5 minutes dans un chassé-croisé avec Jamar Smith dans les derniers instants du match. Le Virtus Bologne a fini par l'emporter 80-76, dans un match d'une grande intensité. Le magicien serbe, Milos Teodosic ne manque pas de le souligner :

Sasha Djordjevic revient lui aussi sur le gros défi qui les attend et loue le gros match de son meneur :

.@MilosTeodosic4 delivers a smooth bounced pass to @2easy32 for the big jam!@Virtusbo



'Magic Moment of the Night' in Game 1 of the Semifinals!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WlwAiCzuDI