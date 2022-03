Boulogne-Levallois s'offre le scalp de Badalone, leader de son groupe

EUROCUP

Crédit photo : Eurocup

Déjà assurés d’une place en huitièmes de finale de l’Eurocup, les hommes de Vincent Collet ont su se dépasser pour s’imposer face à une équipe de Badalone en tête du groupe A. Défaits à l’aller sur le score de 86-63, les Metropolitans 92 se sont rattrapés et restent toujours invaincus à domicile en phase retour d’Eurocup.

Appliqués dès le début de match, les franciliens ont pris les commandes de la rencontre (20-15) grâce un Jordan McRae inspiré qui avait déjà inscrit 10 points. Dans le second quart, Badalone s’est réveillé et a pu compter sur Pau Ribas, qui a aidé les siens depuis la ligne à trois points pour rapprocher son équipe à la marque mais Jordan McRae (24 points a 9/17 aux tirs, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 25 d’évaluation) et Tomer Ginat (17 points et 9 rebonds) ont donné de l’air aux Franciliens avant que Pep Busquet et Simon Birgander ne viennent ramener Badalone à un seul petit point de Boulogne-Levallois (40-41). Dans le troisième quart, Boulogne a vu les Espagnols renverser le match sous l’impulsion de Simon Birgander (16 points) et Guillem Vives mais les Metropolitans 92 ont une nouvelle fois repris les choses en main et ont repris sept points d’avance à quelques minutes du dernier acte (60-53). Badalone n’a pas pu contenir les Mets et a vu l’écart flirter avec les 10 points de retard à moins d 'une minute de la fin de la rencontre en plus d’avoir cumulé 17 balles perdues sur l’ensemble de la rencontre.

Boulogne-Levallois compte désormais neufs victoires et cinq défaites et remonte à la troisième place de son groupe, derrière le Partizan Belgrade et Badalone, coleaders du groupe A avec 11 victoires et 4 défaites.

Cliquez-ici pour accèder aux statistiques de la rencontre