Bourg : Kadeem Allen forfait à Istanbul

Auteur d'une première sortie officielle encourageante contre Nanterre (9 points à 3/5 et 6 passes décisives pour 16 d'évaluation en 17 minutes), alors que toute sa présaison avait été poussive, pour ne pas dire inquiétante, Kadeem Allen n'a pas eu l'occasion d'enchaîner dimanche contre Roanne. Le meneur aux 47 apparitions en NBA souffre d'une contracture aux adducteurs et n'accompagnera pas ses coéquipiers qui s'envolent ce lundi pour la Turquie, en direction du premier match européen de l'histoire de la JL Bourg, sur le parquet du Bahcesehir Istanbul (mercredi à 18h).

« Son absence nous pose un peu problème car c'est un joueur très important dans notre équipe », regrette Savo Vucevic. « Malheureusement, il ne sera pas avec nous à Istanbul. Il souffre d'une petite contracture aux adducteurs. Il est arrivé sans être prêt, il ne l'est toujours pas et c'est problématique. On essayera de compenser son forfait et de faire un bon match quand même. »