Bourg : Omic de retour, Andjusic préservé contre Podgorica

EUROCUP

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Un peu plus de deux mois après s'être abîmé le ligament croisé postérieur du genou droit sur le parquet de Badalone, Alen Omic (2,16 m, 28 ans) est de retour. Une vraie bonne nouvelle pour Savo Vucevic qui va pouvoir retrouver son point d'ancrage défensif. En l'absence du pivot slovène - remplacé par Ivan Buva -, la JL Bourg a encaissé 91 points de moyenne toutes compétitions confondues et a surtout d'ores et déjà été éliminé du Top 16. Ainsi, la réception de son ancien club du Buducnost Podgorica ne revêt pas un grand enjeu, si ce n'est pour le club burgien de laver l'affront du match aller (80-108) et pour Omic d'essayer de se rapprocher du fauteuil de meilleur rebondeur de l'histoire de l'EuroCup, actuellement détenu par Bojan Dubljevic (648 rebonds, contre 621 pour le Bressan).

En revanche, outre Thibault Daval-Braquet (saison terminée) et Codi Miller-McIntyre (non qualifié), la JL Bourg devra faire sans son leader offensif, Danilo Andjusic. De retour de la bulle de Tbilissi où il a contribué à envoyer la sélection serbe à l'EuroBasket 2022 en scorant 42 points en deux rencontres, l'enfant de l'Hemofarm Vrsac se ressent toujours de la douleur au pied qui l'avait contraint à manquer la réception d'Orléans fin janvier. Ces derniers jours, il ne s'entraînait qu'individuellement et il sera préservé en vue du choc contre Nanterre dimanche où il espère encore tenir sa place.

Capital pour le Buducnost

En revanche, pour Podgorica, ce déplacement est absolument primordial. Battus à trois reprises depuis leur victoire initiale contre les Burgiens, les Monténégrins peuvent toujours rêver d'une qualification pour les quarts de finale, surtout depuis que l'incroyable renversement de situation de Bologne à Ljubljana mardi soir (menée 75-84 à 2'48" de la fin, la Virtus l'a emporté 108-98). Ainsi, s'ils triomphent dans l'Ain, les coéquipiers de Justin Cobbs s'offriront le droit de disputer un 1/8e de finale contre le Cedevita Olimpija la semaine prochaine. Si la JL Bourg sauve l'honneur, ils seront éliminés.



L'un reste en civil, l'autre non

(photo : Guilherme Amorin)