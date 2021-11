Bourg, neuf mois après Monaco : un déplacement français encore fatal à Luis Casimiro

EUROCUP

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Décidément, Luis Casimiro va commencer à détester les déplacements en France. En janvier dernier, une défaite 71-90 à Monaco lui avait coûté son poste à Malaga. Dix mois plus tard, parti se tester à l'étranger pour la première fois de sa longue carrière (premier match pro dirigé en LEB Oro en 1993), le technicien espagnol s'apprête à être démis de ses fonctions à Patras selon de multiples sources grecques. Si le Promitheas est plutôt performant en ESAKE, il paye l'entame catastrophique de son équipe en EuroCup (0v-3d) et notamment la claque subie mardi des mains d'une JL Bourg convalescente (62-92).

Auteur de l'un des plus grands miracles de l'histoire du basket espagnol avec le titre de champion national de Manresa en 1998, Luis Casimiro pourrait être remplacé par une figure plus connue du basket grec. Selon SDNA, le favori pour le remplacer se nomme Ilias Zouros, vu à la tête de Paris entre 2006 et 2008.



Luis Casimiro mardi à Ékinox

(photo : Jacques Cormarèche)