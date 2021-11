Bourg actif sur le marché pour chercher un intérieur

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : JL Bourg

La JL Bourg peine à trouver de la stabilité cette saison, particulièrement dans son secteur intérieur. En fin de préparation, le club bressan a fait venir Hayden Dalton afin de remplacer Tyler Stone. Mais l'ancien ailier-fort de Nymburk est déjà parti. Actuellement, le directeur sportif Frédéric Sarre et l'entraîneur Laurent Legname cherchent un poste 4 pour le remplacer mais aussi densifier un secteur intérieur privé d'Eric Mika. Le pivot est à l'arrêt à cause d'une blessure au poignet gauche qui l'empêche de jouer depuis trois semaines.

Maxime De Zeeuw à Bourg, mais pas pour y jouer

Et si l'international belge Maxime De Zeeuw, poste 5-4, est à Bourg-en-Bresse, ce n'est pas pour y signer selon nos informations. Celui qui jouait du côté d'Holon en Israël la saison passée se remet en forme grâce au kinésithérapeute du club bressan, et compatriote, Zlatan Hadzismajlovic. Reste à savoir si la JL Bourg parviendra à trouver le remplaçant idoine, alors que sa raquette manque de qualités athlétiques, et de complémentarité, pour rivaliser avec les meilleurs secteurs intérieurs de Betclic ELITE et d'EuroCup.



Coéquipier de C.J. Harris l'an dernier, Maxime De Zeeuw est actuellement à Bourg-en-Bresse

(photo : FIBA)