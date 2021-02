Bourg espère aligner Danilo Andjusic contre le Cedevita Olimpija ce mercredi

EUROCUP

Crédit photo : Ales Fevzer

Forfait samedi contre Orléans à cause d'une blessure au pied, Danilo Andjusic est "espéré" de retour à la compétition ce mercredi contre le Cedevita Olimpija Ljubljana indique la JL Bourg sur son site Internet. Plusieurs sources nous ont indiqué que l'arrière serbe va mieux. Auteur de 25 points la semaine dernière en Slovénie, il avait livré un magnifique duel avec Jaka Blazic mais avait dû s'incliner contre plus fort que lui (30 points et 41 d'évaluation pour l'ancien joueur du FC Barcelone).

L'équipe de Savo Vucevic a besoin d'accrocher cette première victoire au Top 16 de l'EuroCup afin de continuer à espérer une qualification en quart de finale.