Bourg et Nanterre vers l'EuroCup, Cholet en BCL : neuf clubs français européens en 2020/21

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Neuf clubs français vont s'engager en Coupe d'Europe pour la saison 2020/21 selon nos informations. Avec l'arrêt définitif de la saison 2019/20 de Jeep ELITE, déclarée comme "blanche" lors de l'assemblée générale de la Ligue Nationale de Basket (LNB) le 27 mai, la visibilité des qualications en EuroCup et Ligue des Champions a été encore plus difficile que d'habitude.

Mais suite aux discussions et négociations entre les instances européennes et les clubs, voici le planning pour la saison 2020/21 :

EuroLeague : ASVEL

EuroCup : Monaco, Metropolitans 92, JL Bourg et Nanterre (?)

Ligue des Champions (BCL) : Dijon, Strasbourg, Limoges et Cholet (tour préliminaire)

Outre les engagements déjà connus (ASVEL en EuroLeague, Monaco et les Metropolitans 92 en EuroCup, Dijon, Strasbourg et Limoges en BCL), on apprend ainsi que quatre équipes tricolores participeront à l'EuroCup, plutôt que les trois attendues.

Alors qu'elle avait priorisé un engagement en BCL, une perspective qui s'est peu à peu évanouie suite à l'invitaiton de Limoges, la JL Bourg (5e de la Jeep ELITE au moment de l'arrêt de la saison) a préféré s'engager en EuroCup pour sa première saison européenne plutôt que de passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ce ticket pour les qualifications revient donc à Cholet Basket (6e) qui signera ainsi son retour sur la scène européenne. Enfin, Nanterre (7e), qui pensait au cours du week-end dernier ne pas disputer de Coupe d'Europe, serait le dernier invité. Comme en 2019/20, l'équipe de Pascal Donnadieu disputerait l'EuroCup.

La moitié des clubs de Jeep ELITE est ainsi engagé en Coupe d'Europe pour la saison 2020/21. L'EuroCup (dont le bureau directeur se réunit ce lundi) devrait rapidement officialiser le nom des clubs inscrits au sein de sa compétition pour la saison 2020/21. Pour la BCL, il faudra attendre le 2 juillet.