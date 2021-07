Bourg tombe dans le groupe difficile en EuroCup, les Metropolitans 92 dans une poule plus ouverte

Après la Ligue des Champions (BCL) ce mercredi, c'est l'EuroCup qui a procédé au tirage au sort pour la saison 2021-2022. Celle-ci adopte un nouveau format, avec deux poules de dix. Présents dans le même chapeau, les deux clubs français, les Metropolitans 92 et la JL Bourg, ne sont pas dans le même groupe.

Celui de la JL Bourg, le B, apparaît comme plus difficile. En effet, les Bressans devront tour à tour affronter le favori, Valence (Espagne), l'outsider, la Virtus Bologne (Italie), ou encore les solides équipes que sont Patras (Grèce), Grande-Canarie (Espagne), Bursaspor (Turquie), le Buducnost Podgorica (Monténégro), Venise (Italie), le Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovénie/Croatie) et Ulm (Allemagne).

Les Metropolitans 92 face à un Partizan Belgrade nettement renforcé

La poule A est plus ouverte même si le Partizan Belgrade (Serbie), désormais coaché par Zeljko Obradovic, prépare une très grosse équipe avec notamment la venue de Kevin Punter. Derrière, le Lokomotiv Kuban Krasnodar (Russie) est historiquement un groupe club d'EuroCup. Le TT Ankara (Turquie) est capable également de faire venir de gros joueurs. Il reste toutefois un adversaire accessible pour les Metropolitans 92, tout comme Andorre (Espagne), Badalone (Espagne), Trente (Italie), Hambourg (Allemagne) et Wroclaw (Pologne).

Pour rappel, les huit premiers de chaque poule seront qualifiés en playoffs, ce qui ne fait que deux éliminés. Ce qui est un objectif plus qu'atteignable pour Bourg-en-Bresse comme Boulogne-Levallois. Cependant, mieux classés ils seront, plus faciles seront supposés être leurs duels en huitièmes de finale et ainsi de suite. Rappelons que les séries de playoffs se joueront tous sur un match sec.

