Bursaspor, l'invité surprise de la finale de l'EuroCup

Crédit photo : EuroCup

Après ses victoires au bout du suspense à Belgrade, chez le Partizan, puis à Ljubljana, chez le Cedevita Olimpija, Bursaspor a eu moins de difficulté à s'imposer en Andorre pour la demi-finale de l'EuroCup. La formation turque a dominé les quatre quart-temps pour l'emporter 85-67 et ainsi se hisser en finale.

Outre Andrew Andrews (20 points en 24 minutes), l'ancien pivot de l'ASVEL Kevarrius Hayes a été central dans cette belle performance (11 points à 5/5 aux tirs et 16 rebonds pour 27 d'évaluation en 30 minutes). Deux autres anciens joueurs du championnat de France, John Holland (8 points à 2/6, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 14 d'évaluation en 26 minutes) et Derek Needham (13 points à 4/13 et 7 passes décisives pour 8 d'évaluation en 33 minutes), joueront donc la finale contre le vainqueur de Valence - Virtus Bologne.

