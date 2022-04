Bursaspor complète le dernier carré de l'EuroCup

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Andorre - Bursaspor, c'est une demi-finale inattendu que connaître l'EuroCup 2021-2022. Après avoir sorti le Partizan Belgrade la semaine passée, les Turcs sont allés l'emporter en Slovénie, chez le Cedevita Olimpija. Devant les 12 500 spectateurs de l'Arena Stozice, l'équipe des anciens joueurs de Betclic ELITE que sont Derek Needham (20 points à 4/7 à 3-points, 5 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes), Kevarrius Hayes (8 points et 7 rebonds en 21 minutes) ou encore John Holland (16 point et 7 rebonds en 22 minutes) a fait l'écart en première mi-temps (36-50 à la pause) avant de résister au retour des locaux en fin de rencontre. Derek Needham a mis un 3-points "clutch" à 2 minutes et 45 secondes de la fin (72-80) puis un autre à 2 minutes de la fin (75-83) pour repousser l'adversaire qui ne lâchait pas. Finalement, Jacob Pullen marquait un incroyable buzzer beater avec la planche pour les Croatos-Slovènes... avant que la vidéo ne montre qu'il avait lâché la balle trop tard. Bursaspor repart donc de Ljubljana avec la victoire et une place en demi-finales.

A noter l'interview de mi-temps épique de l'ancien joueur de Roanne et Gravelines-Dunkerque John Holland :