Bursaspor et Andorre rêvent de finale et d'Euroleague

Après avoir créé la surprise en sortant le Partizan en huitièmes de finale puis Ljubljana en quarts, Bursaspor est opposé à Andorre en demi-finale de l’Eurocup ce mardi soir. Une demi-finale inattendue dans laquelle se jouera une place en finale pour l’un de ces deux clubs, dont Andorre qui est actuellement dernier de Liga Endesa (9 victoires et 22 défaites). Mais les Andorrans pourront compter sur l’ancien burgien Codi Miller-McIntyre, qui tourne à 13,7 points, 3,5 rebonds, 1,4 passe décisive par match, et sur Clevin Hannah (11,8 points de moyenne par match). De son côté, Bursaspor pourra s’appuyer sur Kevarrius Hayes, ancien pensionnaire de l'ASVEL, ainsi que sur Derek Needham et l’ancien Roannais John Holland, tous deux grands artisans de la qualification du club face à Ljubljana la semaine dernière.

Entre-deux à 20h00 heure française, rencontre à suivre sur MCS Basket.

Demi-finales de l'EuroCup

Mardi 20h : Andorre – Bursaspor

Mercredi 20h30 : Valence – Virtus Bologne

Finale de l'EuroCup

11 mai : match (à déterminer)

Playoffs de Liga Endesa (Espagne)

Du 31 mai au 15 juin (à déterminer)

Playoffs de Winner League (Israël)

Du 31 mai 2022 au 17 juin 2022 (à déterminer)

Playoffs de la Ligue adriatique (pays de l'ex-Yougoslavie)

7 mai (tour préliminaire, match 2)

14 mai (tour préliminaire, match 3)

18 mai (demi finale, match 1)

22 mai (demi finale, match 2)

26 mai (demi finale, match 3)

30 mai (finale, match 1)

1er juin (finale, match 2)

5 juin finale, match 3)

7 juin (finale, match 4)

11 juin (finale, match 5)

Playoffs de Serie A (Italie)

(informations à venir)

Playoffs de BSL (Turquie)

(informations à venir)