Cinquième victoire de suite en EuroCup pour les Metropolitans 92

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup Olivier DAlmeida

Les Metropolitans 92 continuent leur beau parcours en EuroCup. Ce mardi soir, ils ont signé leur cinquième victoire consécutive dans la compétition en battant les Allemands d'Ulm 72 à 65.

Les joueurs de Jurij Zdovc ont cependant connu un trou. Devant de 7 points (32-25) à 4 minutes de la mi-temps, ils ont encaissé un 14-0 pour rentrer aux vestiaires avec 7 points de retard (32-39). Grâce à un savant mélange de dureté et de patience, ils ont repris l'avantage petit à petit. Assem Marei a fait le travail à l'intérieur (16 points à 7/13 aux tirs, 10 rebonds et 4 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 25 minutes) alors que Bastien Pinault (21 points à 8/11 aux tirs dont 5/8 à 3-points et 4 interceptions pour 27 d'évaluation en 24 minutes) et Anthony Brown (11 points à 3/5 à 3-points) ont artillé avec succès.

De quoi l'emporter et reprendre place temporairement à la première place du groupe B, avec 5 victoires en 7 matchs. A noter que Miralem Halilovic a joué son premier match officiel de la saison (2 points à 1/2, 2 rebonds, 2 balles perdues et 4 fautes pour -1 d'évaluation en 9 minutes).