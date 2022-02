Content d'avoir gagné mais insatisfait par la défense : la réaction de Vincent Collet après le succès des Metropolitans contre le Lokomotiv Kuban

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au coude-à-coude durant toute la rencontre, les Metropolitans 92 ont eu le dernier mot face à une vaillante équipe du Lokomotiv Kuban Krasnodar. Will Cummings (20 points, 9 rebonds et 9 passes décisives pour 33 d'évaluation) a su faire la différence dans la dernière minute en inscrivant 7 points consécutifs qui ont permis aux Mets de passer de 88-90 à 95-92.

L'écart de 3 points du score final reflète la physionomie du match : serrée. "C'était un match difficile. [...] Nous avons couru derrière le score durant presque toute la rencontre, rappelle Vincent Collet. Nous nous sommes battus tout le match pour revenir". Une nouvelle fois, Will Cummings a montré l'exemple en allant au charbon. Outre les paniers, un rebond décisif a attiré les louanges de son coach.

"C'est notre leader, quoi qu'il se passe, il était probablement fatigué au début du match suite à la rencontre de dimanche, mais il trouve toujours un moyen de revenir dans le match."

Vincent Collet, bien que content de la victoire de ses hommes, s'est dit insatisfait de la défense francilienne :

"Ils ont réussi à beaucoup nous driver et ont aussi eu un très grand pourcentage à 2-points grâce à beaucoup de layups. Je suis content d'avoir gagné mais la façon dont nous l'avons fait ne m'a pas satisfaite car nous ne les avons jamais stoppé. On a gagné grâce à notre attaque, mais défensivement on a fait beaucoup d'erreurs, mais notre défense a été meilleure en deuxième mi-temps et c'est pour ça qu'on a pu prendre l'avantage à la fin."

@willcummings_ a inscrit les 7 derniers points des @Metropolitans92 face à @lokobasket, dont ce tir derrière l'arc pour donner 3 points d'avance aux siens à 17 secondes du buzzer final #GoMets92 #ClutchPlayer @EuroCup pic.twitter.com/xYMEA14Gnv — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) February 3, 2022

L'homme du match, le meneur Will Cummings, s'est transformé en héros pour offrir une 5e victoire d esuite à son club. Pour lui, "la chose la plus importante est que nous ayons joué en équipe ce (mercredi) soir. Nous ne pouvions pas nous permettre de jouer chacun pour soi. Nous devions rester unis et nous battre jusqu'à la fin. Nous avons fait quelques stop en fin de match et mis des tirs importants. C'est ce qui nous a permis de gagner". Le leader de Betclic ÉLITE sera très attendu par Le Mans ce dimanche, après une semaine de préparation pour les Manceaux.