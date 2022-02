Coupé par Fos-Provence, signé par un club d'EuroCup : l'inattendue promotion de D'Mitrik Trice

En début de saison, le pari D'Mitrik Trice fut un échec du recrutement fosséen. Défaillant dans l'intensité défensive et logiquement en retard dans la compréhension du jeu eu égard à son statut de rookie, le meneur n'avait disputé que sept rencontres avec les BYers (5,2 points à 35% et 1,4 passe décisive en Betclic ÉLITE), livrant sa meilleure prestation en Coupe de France contre Mulhouse (16 points à 5/6 et 3 passes décisives).

Coupé mi-décembre par Fos-Provence, l'ancien Badger de Wisconsin a pourtant réussi à trouver une situation encore plus enviable sur le continent européen puisqu'il s'est engagé avec le Slask Wroclaw, pensionnaire d'EuroCup. Vainqueur de seulement deux de ses onze premiers matchs, llub polonais n'a que très peu de chances de passer le cap du premier tour mais la perspective d'affronter le Lokomotiv Kuban, le Partizan Belgrade ou Badalone était suffisamment alléchante comme ça.

Associé à son frère

Comment expliquer cette signature ? Outre le solide cursus universitaire de D'Mitrik Trice, très réputé en NCAA au point d'avoir figuré dans les petits papiers des Milaukee Bucks l'été dernier, il faut surtout chercher dans l'effectif de Wroclaw. À la mène figure Travis Trice II qui n'est nul autre que le grand frère de D'Mitrik. Leader incontesté du Slask (15,5 points et 7,6 passes décisives), l'ancien meneur strasbourgeois a certainement usé de son influence pour voir son cadet débarquer en Pologne. Après un échec sur les bords de la Méditerranée, une réunion familiale en Silésie sera-t-elle plus appropriée pour que D'Mitrik parvienne à lancer sa carrière ?

A dad’s dream come true! @DMitrikTrice0 just signed a contract to join his brother @Ttrice20 to play Professional Basketball on the same team in Poland! Thank you Jesus! #LiftingThemUp #TriceChroniclesContinue @WKS_SlaskBasket pic.twitter.com/AQrQYfnfnV