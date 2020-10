COVID-19 : Emmanuel Macron annonce un couvre-feu à partir de samedi

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Elysee

Ce mercredi, le Président de la République française Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir du samedi 17 octobre, et pour quatre semaines au moins, un couvre-feu entrerait en vigueur en Île-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence/Marseille et Montpellier.

Concrètement, de 21h à 6h, il ne sera pas possible de sortir et circuler durant quasiment un mois. Ainsi, les entraînements et rencontres de basketball ne seront pas possible sur ces horaires dans ces zones précitées. Reste à savoir comment la Ligue Nationale de Basket et la Fédération française de basketball vont s'organiser pour l'organisation des compétitions.