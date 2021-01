Cruel retour à la maison pour Savo Vucevic : "Mon pire match en cinq saisons avec la JL Bourg"

EUROCUP

Le destin peut être sadique parfois. En 30 ans de carrière, Savo Vucevic n'a pu revenir que deux fois dans son pays d'origine et s'est avéré impuissant à deux reprises contre le Buducnost Podgorica : en novembre 2004 avec le Spirou Charleroi en Coupe ULEB (68-82) et hier avec Bourg-en-Bresse (80-108). À une cinquantaine de kilomètres de sa ville natale de Bar, le technicien burgien (qui a lancé son fils, Vuk, dans le bain lors des 70 dernières secondes) se souviendra longtemps de sa soirée de mardi. De son propre aveu la pire de son parcours avec la JL Bourg, un club qu'il a pris en Pro B en 2016 et qu'il a emmené jusqu'au Top 16 de l'EuroCup.

« Le Buducnost a joué son meilleur match de la saison mais nous les avons aidé à produire une telle performance. C'était un vrai jour sans pour nous : il n'y avait pas d'énergie, pas de concentration, pas de réussite sur les tirs ouverts, tout était mauvais. On aurait dit une équipe de juniors. Le résultat final est logique. Peut-être bien que c'est mon pire match en cinq ans avec la JL Bourg mais c'est comme ça (il rit jaune). Je ne suis pas heureux de le faire ici, à Podgorica, mais c'est le sport. Félicitations à Buducnost pour leur prestation : ils ont shooté à 70%, même à trois points, mais ils ont bénéficié d'un énorme coup de main de notre part. Nous n'avons pas trouvé de réponse pour Cobbs et sa relation avec Reed. Si nous étions dans un meilleur jour, cela aurait pu être possible. De lourdes défaites comme celles-ci dans une saison arrivent, il n'y a rien de nouveau. Notre équipe est capable de beaucoup mieux faire. »

Après cette correction, l'essentiel sera maintenant d'enrayer cette pente glissante (4 défaites) pour la JL Bourg. Loin du pays de la Montagne Noire, Savo Vucevic et les siens tenteront de profiter de l'air des Pyrénées samedi pour se remettre à l'endroit au Palais des Sports de Pau.