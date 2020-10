Darral Willis (Monaco) : "Il s'agit de continuer notre progression"

Après deux victoires sur la semaine écoulée, à Andorre puis face à Roanne, l'AS Monaco reçoit la formation lituanienne de Panevėžys pour la deuxième journée de l'EuroCup. Celle-ci n'est pas du tout à sous-estimer puisque le 27 septembre dernier elle a battu le Zalgiris Kaunas. C'est donc encore un bon test pour la Roca Team.

"Panevezys a montré sa qualité en première mi-temps face à Virtus Bologne, commente Zvezdan Mitrovic sur le site Internet de son club . C'est une équipe où le danger peut venir de partout, avec de la taille, de nombreux changements de défense, avec un bon coach qui vient du Partizan Belgrade (Nenad Camak).. A nous de jouer comme on l'a fait contre Andorre. Les clés seront notre motivation, notre énergie et notre défense."

L'intérieur Darral Willis va dans le même sens.

"Pour nous il s'agit de continuer notre progression. En Andorre, pour la première journée, nous avons livré un gros duel physique et on a réussi à s'imposer sur la fin en ne lâchant rien. L'équipe est nouvelle et gagne en cohésion à chaque sortie. Panevezys est une équipe qui joue très dur, avec de bons shooteurs, il faudra être très concentrés une nouvelle fois et déployer notre jeu pour offrir le succès à nos fans "