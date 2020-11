Décimé, Nanterre limite la casse à Ljubljana mais s’incline 75-63

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Fortement diminué suite à une vague de contamination de la COVID-19 au sein de son effectif professionnel, les joueurs de Nanterre se sont déplacés à Ljubljana pour le compte de la 6e journée d’EuroCup. Sans manque d’engagement ni d’envie, les joueurs des Hauts-de-Seine s’inclinent tout de même 75-63 avec un effectif complètement décimé.

Cette photo parle d’elle-même. L'EuroCup aussi attendait surement Pascal Donnadieu sur son banc... Mais c'est bien Franck Le Goff qui a coaché Nanterre 92 ce mercredi soir en Slovénie. Pascal Donnadieu et Philippe Da Silva positifs au coronavirus, l'assistant coach nous aait confié lundi que « l’objectif principal était de revenir sans blessé ». Et c’est chose faite. Pas de blessé, mais pas de victoire non plus ce mercredi soir, même si la soirée a été riche en émotion. Et Pascal Donnadieu, qui était devant sa télévision, a dû être satisfait de la combativité affichée par ses hommes.

Pascal Donnadieu :



"J'ai une grande pensée pour le staff et les joueurs qui vont jouer le match de ce soir dans des conditions particulières. Même si je suis loin par la distance, je suis proche par la pensée et je sais qu'ils feront honneur au maillot nanterrien."#WeAreJSF pic.twitter.com/sdtKYExR6u — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 4, 2020

C’est relâché que les joueurs de Nanterre ont entamé la rencontre. La 3e meilleure équipe à 3 points de l’EuroCup a montré un beau visage et de l’engagement malgré un déplacement à 5 joueurs professionnels (dont seulement deux extérieurs, Warren et Buycks) et 3 jeunes.

Avec 16 pertes de balles au premier quart temps au total pour les deux équipes, le match était assez brouillon en début de partie. Les Slovènes, eux, sont restés dans le match grâce à leur jeu de transition rapide ainsi que leur présence aux rebonds. Avec 52 prises au final pour le KK Cedevita Olimpija Ljubljana contre 39 Nanterre, l’absence d’Alpha Kaba s’est fortement fait ressentir.

Privé de tout créateur hormis de Chris Warren (14 points, 5 rebonds, 3 passes désivives pour 9 d’évaluation), Dwight Buycks ayant encore réalisé un non match (voir plus bas), Nanterre a continué d'essayer de proposer du beau basket avec un jeu collectif intéressant. Et Ivan Février a pris les choses en main en battant son record de points marqués en professionnel (23 points à 8/20 aux tirs) même s'il n'a pas apporté dans tous les secteurs (2 rebonds et 0 passe décisive en 38 minutes pour 15 d’évaluation). Il a notamment marqué un panier en tirant du milieu de terrain sur le buzzer de la fin du deuxième quart-temps.

Les jeunes au rendez-vous, Wembanyama fait encore le buzz



Les yeux étaient rivés sur les espoirs de Nanterre sur ce match. Sur Florian Fortas et Samuel Eyango-Dingo un peu, mais surtout sur Victor Wembanyama, le jeune U17 de 2,18 m du club francilien. Et celui-ci n'a pas déçu. Contres, passe dans le dos, 3-points lointain, alley-oop en contre contre-attaque ou encore un bon écran pour libérer Chris Warren à 3-points et permettre à Nanterre de rester au contact des slovènes, le jeune intérieur a amené de la fraicheur sur le parquet. Franck Le Goff l'a d'ailleurs longuement responsabilisé, notamment au centre de la défense de zone longtemps utilisée en deuxième mi-temps par les Nanterriens. Au bilan statistique, il termine avec 5 points à 2/3 aux tirs, 6 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 3 fautes pour 12 d'évaluation en 17 minutes.

Le premier panier de Victor Wembanyama en #EuroCup, à 3-points bien évidemment pic.twitter.com/uGuoUQKGn7 — BeBasket (@Be_BasketFr) November 4, 2020

Les trois jeunes du centre de formation Nanterrien ont tout les trois ouvert leur compteur personnel en EuroCup.

Mais encore une fois, le point noir de la rencontre reste Dwight Buycks. On attendait une réaction ou un changement dans le jeu de l’ancien MVP de Pro A mais celui-ci n’est jamais arrivé. Avec 0 point marqué en 19 minutes de temps de jeu, Dwight Buycks à une nouvelle fois une évaluation négative : -4.

Après 10 heures de voyage pour atterrir en Slovénie, Nanterre enchaine une 5e défaite consécutive en s’inclinant 75-63 et est bien mal embarqué pour la qualification pour le Top 16 de la compétition. Mais actuellement, nul doute que les esprits se trouvent ailleurs...

Cliquez ici pour les statistiques de la rencontre.