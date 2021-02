Dee Bost : "Je devais être vingt fois meilleur"

Deux points, -5 de ranking : Dee Bost était complètement passé à côté du match aller du Top 16 de l'Eurocup perdu par Monaco contre la Joventut Badalona (79-72). Hier soir, à Gaston-Médecin, l'Américain a remis les pendules à l'heure lors de la manche retour contre l'équipe espagnole avec une performance de très haut niveau. Avec 17 points et 11 passes pour 32 d'évaluation, le meneur de jeu a réussi son premier double-double après 53 rencontres dans la compétition. Il a surtout guidé la Roca Team à une victoire prépondérante contre la Penya (97-82), reprenant le point-average et par conséquent la première place du groupe E (3 victoires, 1 défaite). En conférence de presse d'après-match, Dee Bost a confié combien il était revanchard pour aborder la réception de Badalone.

"Je sentais que j'étais redevable envers moi-même, envers mon équipe, Monaco, pour ma performance la semaine dernière. C'était honteux, honnêtement. J'y ai pensé tous les jours jusqu'à aujourd'hui. C'était terrible mais c'est le basket, il y a des hauts et des bas. Mais comme j'ai dit, la semaine dernière était honteuse et je devais rebondir contre une belle équipe."

C'est ce que l'AS Monaco a fait. Devant d'un petit point à la pause (46-45), les Monégasques ont accéléré en deuxième période sous l'impulsion de Dee Bost, auteur de 11 points et 6 rebonds rien que sur les vingt dernières minutes.

"On savait ce qu'on avait à faire en revenant sur le terrain, moi particulièrement. J'ai fait un match terrible, l'un des pires de ma carrière là-bas, et je savais que pour gagner, je devais être plus agressif et vingt fois meilleur."