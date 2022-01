Deux mois après, Andrew Albicy a rejoué avec Gran Canaria

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

A l'arrêt en raison d'une lésion musculaire depuis la fenêtre internationale de novembre et le match entre l'équipe de France et le Monténégro, Andrew Albicy a repris - comme prévu - la compétition deux mois après. Ce mercredi 26 janvier, il était sur le parquet de la Gran Canaria Arena pour affronter le dernier de la poule B d'EuroCup, Patras. En sortie de banc, il a joué 15 minutes pour 4 points à 1/4 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives, 5 fautes provoquées et 11 d'évaluation. Son équipe, après une mauvaise première mi-temps (36-38), a pris le dessus sur son adversaire grec dans le troisième quart-temps (24-7) sur l'impulsion du meneur tricolore pour l'emporter 81-62 et ainsi rester premier du groupe B avec 8 victoires en 10 matches.