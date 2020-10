Deuxième victoire consécutive pour les Métropolitains 92

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Mené par un Sacha Giffa seul sur son banc avec les absences de Jurij Zdovc et de Jean-Paul Besson, tous deux positifs à la COVID-19, les Métropolitains se sont logiquement imposés à Marcel Cerdan contre les Monténégrins du KK Mornar Bar (78-65) pour la quatrième journée de l'EuroCup.

Face à une équipe limitée à neuf joueurs professionnels, les locaux n’étaient qu’à 18% à 3-points avec un petit 2/11, mais tout de même devant de 6 points à la mi-temps (39-33).

Malgré la faiblesse relative de l'adversaire, tout n’a pas été simple au retour des vestiaires. Les Mets se sont fait rattraper au score au troisième quart-temps avec un 11-2 en faveur des visiteurs. Mais ils n’ont pas tremblé. Rob Gray (en photo) a pris les choses en main (16 points et 3 rebonds pour 16 d’évaluation). Deux tirs coup sur coup ont remis l'équipe des Hauts-de-Seine à une distance confortable.

Du côté de Mornar Bar, le collectif n'était pas encore rodé. Le quatuor Jacob Pullen - Kenny Gabriel - Taylor Smith - Isaiah Whitehead combine 61 des 65 points marqués au total par son équipe !

Devant un peu moins de 850 personnes, les Métropolitains 92 ont signé une deuxième victoire consécutive et pointe à la troisième place de leur groupe avec un bilan de deux victoires et deux défaites. Lors de la prochaine journée, les joueurs de Boulogne-Levallois se déplaceront en Italie pour affronter Brescia avec, on l’espère, tout son staff à sa disposition.