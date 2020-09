Du suspense, du spectacle et la victoire pour Nanterre contre Ljubljana

EUROCUP

Crédit photo : Claire Macel

On aurait presque pu lui compter un 16e rebond. Alors que Nanterre ne mène que de deux points à 22 secondes de la fin (76-74), Dwight Buycks laisse échaper un précieux lancer franc. Mais Alpha Kaba s'arrache au rebond et, à la lutte, pousse Jaka Blazic à sortir le ballon en touche. Après la remise en jeu, Chris Warren récompense l'effort de son pivot en enchaînant crossover et tir plein de sang-froid. Deux possessions d'écart pour les Franciliens, qui s'imposent finalement 80-76 face l'Olimpija Ljubljana, après un dernier échange de lancers francs.

À l'image de ces derniers instants, Nanterre a construit sa victoire sur une terrible domination au rebond : 44 à 27, dont 15 pour Kaba (auteur également de 10 points et 3 contres). À l'énergie, la JSF a recollé alors qu'elle naviguait à 9 points des visiteurs du soir avant la pause. Puis elle est passé devant et a su conclure en beauté, portée par un Isaïa Cordinier (photo) tranchant (20 points, 10 rebonds, 28 d'évaluation) et un Buycks retrouvé (14 points et 20 d'évaluation).

"Je suis très fier du match qu'on fait ce soir", confiait le coach Pascal Donnadieu au micro d'RMC Sport. "Surtout qu'on s'est retrouvés très malmenés en première mi-temps, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et sur la deuxième mi-temps on a été plus lucides, et on a eu le mérite de ne pas craquer dans le money time, de mettre les tirs importants. J'ai vu un Dwight Buycks qui a retrouvé des sensations physiques et ça c'est très intéressant pour la suite."

