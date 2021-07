Ekpe Udoh à la Virtus Bologne, Kevin Pangos au Partizan Belgrade ?

EUROCUP

Crédit photo : EuroLeague

Le combat s'annonce acharné en 2021-2022 entre la Virtus Bologne et le Partizan Belgrade pour remporter l'EuroCup et ainsi être sûr de "monter" en EuroLeague. La Virtus Bologne, qui a engagé Sergio Scariolo au poste d'entraîneur, vient de signer un gros coup en rapatriant Ekpe Udoh (2,08 m, 34 ans) en Europe. L'Américano-Nigérian, après avoir remporté l'EuroLeague en 2017 avec le Fenerbahçe Istanbul (raflant au passage le titre de MVP du Final Four), a joué deux ans à Utah en NBA puis deux autres à Pékin en Chine. Ekpe Udoh s'est engagé deux ans pour le célèbre club italien après avoir refusé une offre... du Partizan Belgrade. Il affrontera la JL Bourg dans le groupe B de l'EuroCup. En revanche, les contacts entre Norris Cole et la Virtus Bologne ont été démentis à BeBasket.

Dans l'autre poule, la A, c'est le Partizan Belgrade qui part favori. Le club de la capitale a semble-t-il retrouvé d'importantes subventions, au point d'engager Zeljko Obradovic, considéré comme le meilleur coach de l'histoire de l'EuroLeague, au poste d'entraîneur. Depuis cette annonce, des joueurs de premier plan sont envoyés au Partizan. Kevin Punter et Zach Leday ont déjà signé, après leur belle saison à Milan, tout comme l'international letton Rodion Kurucs et l'international serbe Aleksa Avramovic. Les noms de Bradley Wanamaker (également envoyé à Bologne), Vladimir Micov ou encore Mouhammadou Jaiteh ont été évoqués. La dernière rumeur en date, venue du journaliste espagnol Gerard Solé, annonce le club belgradois en contact avec le meneur Kevin Pangos (1,85 m, 28 ans). Seulement, l'international canadien (au passeport slovène) veut d'abord connaître les options qu'il possède en NBA. De nombreux clubs européens, à commencer par le Zénith Saint-Pétersbourg où il a brillé sur la saison écoulée, veulent l'engager.

La última bomba de Zeljko Obradovic



El PARTIZAN intenta convencer a KEVIN PANGOS para ser su nuevo director de juego las próximas dos temporadas.



Operación nada sencilla. El canadiense quiere apurar sus opciones NBA antes de decidir su futuro. pic.twitter.com/GNVPLZD4Zf — Gerard Solé (@gsole14) July 18, 2021

N'oublions cependant pas Valence, présent dans le groupe B, dans la course au titre. Le club espagnol a notamment fait revenir Victor Claver (2,07 m, 32 ans) en provenance du FC Barcelone où il jouait depuis cinq ans. En revanche, Nikola Kalinic s'est en allé.