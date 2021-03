En quart de finale de l'EuroCup, Monaco "veut assumer son statut" de favori

EUROCUP

Crédit photo : Sébastien Grasset

"C’est une grosse semaine qui arrive, c’est la semaine la plus importante de la saison." Samedi à Cholet, Damien Inglis annonçait la couleur au micro de Monaco Info. L'intérieur de la Roca Team rappelait à quel point l'attente était grande autour de son équipe pour les échéances à venir. En effet, ce mardi à 18h la formation de la Principauté démarre son quart de finale de l'EuroCup contre le Buducnost Podgorica.

Après un très beau Top 16 (5 victoires et 1 défaite), l'AS Monaco ne compte pas se cacher. "On est favoris de cette série, estime le pivot Mathias Lessort. C’est à nous d’assumer ce statut et de faire le travail en prenant le match par le bon bout. On a l’opportunité de faire quelque chose de bien."

Frazier et Fall Faye pas qualifiés

En face, le Buducnost Podgorica (3 victoires et 3 défaites dans le groupe G) est également bien armé, avec la base de l'équipe nationale du Monténégro. La défense monégasque, même limitée par le manque de rotation (Branden Frazier et Ibrahima Fall Faye ne peuvent pas jouer puisqu'ils sont arrivés après le début de la phase retour du Top 16), doit user Justin Cobbs & co.

Et même s'il ne faut pas trop vite se projeter, l'équipe n'hésite pas à afficher ses ambitions. "Il faut prendre les matchs les uns après les autres mais l’objectif est de gagner l’EuroCup", assume Damien Inglis. Cela commence par une victoire ce mardi, avant le match retour vendredi à Ljubljana.