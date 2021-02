Encore vaincue par Ljubljana, la JL Bourg officiellement éliminée

EUROCUP

Crédit photo : JL Bourg

Se frayer un chemin jusqu'aux quarts de finale de l'EuroCup ne semblait déjà plus qu'une lointaine illusion pour la JL Bourg, mais toujours est-il qu'il restait un espoir, la possibilité d'un sentier. Celui-ci avait beau exiger de prendre d'assaut des lieux imprenables, comme l'antre de la Virtus Bologne, il existait bel et bien. Mais cette fois, c'est sûr, il n'y a plus lieu de s'accrocher à quoi que ce soit. Le doux rêve d'un sans-faute est venu se fracasser sur les barbelés slovènes en seconde mi-temps. Ou sur l'incroyable maladresse burgienne, au choix.

« Nous avons raté beaucoup trop de tirs ouverts, on ne peut gagner contre une telle équipe avec tant de maladresse », se désolait Savo Vucevic. Car oui, Ékinox a été plongé dans le noir total au cœur du troisième quart-temps. Une terrible série de 0/9 à trois points pour démarrer le second acte, alors que tout était pourtant encore jouable (41-39, mi-temps), grâce notamment aux passages intéressants de Luka Asceric et Ivan Buva. Le contraste était saisissant entre les échecs répétés des Burgiens, alors que les positions étaient pourtant grandes ouvertes, et l'insolente réussiste de Kendrick Perry, éphémère meneur des Metropolitans, auteur de trois exploits individuels pour faire pencher la balance dans le camp du Cedevita Olimpija (47-56, 26e minute). Bien plus agressifs, les Slovènes ont ensuite constamment haussé le curseur de l'intensité défensive pour finir par étouffer complètement la JL, privée de solutions à la création entre un Zack Wright essoufflé, un Hugo Benitez en demi-teinte et un Danilo Andjusic à court de rythme, inoffensif avec ses 6 points à 1/6. Tenue à seulement 23 unités après le retour des vestiaires, la Jeu s'est ainsi logiquement inclinée (64-77, score final). « Il y avait un coup à jouer mais on a vu nos faiblesses dans les moments cruciaux », pointe Savo Vucevic. « La meilleure équipe a gagné. »

Cette soirée vient également souligner les limites actuelles de l'effectif burgien, complètement déséquilibré depuis le départ soudain de Kadeem Allen. Tandis que le staff se désespère toujours de voir arriver un meneur, l'infirmerie se remplit aussi rapidement que la colonne des défaites dans ce Top 16. Dès la première possession, Thibault Daval-Braquet s'est écroulé, laissant craindre le pire pour son genou droit. Déjà un mauvais présage pour la soirée, et un nouveau terrible coup dur pour une équipe bressane déjà en large sous-effectif. « On ne peut pas espérer quelque chose qui dépasse nos limites », relativise Savo Vucevic. « Bien sûr que l'appétit vient en mangeant mais si on nous avait dit qu'on en serait là en septembre, on aurait signé de suite. »