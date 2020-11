Ettore Messina propose de "suspendre les compétitions européennes" pour se concentrer sur les championnats nationaux

La crise de la COVID-19 touche de plus en plus d’acteurs du basket mondial. Si dans certains pays, certains championnats sont à l’arrêt, dans les rencontres des compétitions européennes sont toujours programmées alors que les restrictions gouvernementales sont toujours plus fortes et que le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter.

Personnage très respecté du basketball mondial, l'entraîneur de Milan, actuel leader du championnat d'Italie et membre de l'EuroLeague, Ettore Messina a pris la plume. Dans une lettre partagée par EuroHoops, l'ancien coach du CSKA Moscou estime qu'il vaudrait mieux suspendre les compétitions européennes afin de pouvoir continuer plus facilement les championnats nationaux.

Voici sa lettre :

"Mes chers amis du basketball. Après une longue réflexion, j'ai décidé d'envoyer un message à tout ceux qui veulent me donner 5 minutes de leur temps.



J'ai eu la chance d'avoir une longue carrière dans le basketball international. Mes équipes ont joué avec fierté et dans le repect du jeu, sous la houlette de la FIBA, de l'EuroLeague et de l'ULEB.

Malgré les désagrément, j'ai toujours respecté le leadership et la vision de Monsieur Stankovic et de Monsieur Baumann (les anciens secrétaires généraux de la FIBA). Je suis fier d'être ami de longue date avec Monsieur Portela et Monsieur Bertomeu, et, je suis honoré d'avoir coaché Monsieur Van Den Spiegel, l'actuel président de l'ULEB.

Nous vivons une période très sérieuse et difficile : les gouvernements de la plupart des pays européens ont pris des décisions pour confiner les populations, ou de certaines parties d'entre elles, afin de protéger les gens de la COVID-19. Chaque semaine, nous avons de plus en plus de joueurs ou d'entraîneurs ou de membres de club qui sont positifs aux tests, de plus en plus de matchs, dans chaque pays ou dans les compétitions internationales, sont reportés.

Les difficultés pour voyager à l'étranger augmentent les graves problèmes de santé des équipes et des arbitres.

Bientôt, il n'y aura plus de dates disponibles pour jouer les matchs reportés. De plus en plus, les résultats sportifs dépendront de qui sera le plus chanceux, l'équipe comptant le moins d'infection dans son équipe, par rapport aux autres.

Pour toutes ces raisons, et avec une grande humilité, en tant que passionné du jeu, je voudrais demander à nos dirigeants de prendre une minute, de mettre de côté les différentes opinions qui les ont séparés dans un passé récent et, pour le bien du basket et ses fans, asseyez-vous à une table et ne partez pas tant qu'une solution commune n'a pas été trouvée.

Pour l'instant, le seul choix logique semble être de suspendre les compétitions européennes et de permettre aux ligues nationales de terminer leur saison dans les quatre prochains mois car les déplacements dans le pays seront plus faciles. Après cela, peut-être à partir de mars ou avril, tous les tournois internationaux pourront être terminés, espérons-le, à temps pour préparer les Jeux olympiques. Et, peut-être, la COVID sera limité ou arrêté d'ici là.

Bien sûr, les télévisions et les sponsors devront participer mais une solidarité commune fondée par nos dirigeants les aidera sûrement à se joindre au mouvement.



La santé des participants et l'intégrité de la compétition sont les priorités, et nous serons toujours reconnaissants, en tant que fans, à nos dirigeants pour leurs décisions.

Avec beaucoup de respect,

Ettore Messina"