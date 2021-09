Frank Ntilikina parmi les pistes de la Virtus Bologne

EUROCUP

Crédit photo : FIBA

Tout juste arrivé mais blessé, Nico Mannion est forfait pour le début de la saison. Du coup, la Virtus Bologne cherche un renfort sur les lignes arrières. C'est ainsi que le nom de Frank Ntilikina (1,96 m, 23 ans) se retrouve dans les options citées par la Gazzetta dello Sport et La Repubblica. Toutefois, l'international français n'est pas le candidat favori pour rejoindre la formation italienne entraînée par Sergio Scariolo précisent les deux quotidiens.

Drafté en 2017 par les New York Knicks, l'Alsacien n'a pa été prolongé par la franchise de la grosse pomme et n'a pour le moment pas trouvé de contrat ailleurs. Peu utilisé sur la saison 2020-2021 (2,7 points à 36,7% de réussite aux tirs et 0,9 rebond en 10 minutes de moyenne), l'ancien joueur de la SIG Strasbourg pourrait se relancer en Europe.