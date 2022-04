Gran Canaria et Andrew Albicy sortis par Andorre en playoffs d'EuroCup

EUROCUP

Lanterne rouge de Liga Endesa, Andorre s'est qualifié pour les demi-finales de l'EuroCup. Ce mardi soir, la formation d'Oscar Quintana s'est imposée 79 à 77 à Gran Canaria. Lors des quatre dernières minutes sans panier de champ, c'est l'ancien Ebroïcien et Nancéien Clevin Hannah qui a donné l'avantage aux siens sur la ligne des lancers francs. Son vis à vis Andrew Albicy (10 points à 3/12 aux tirs, 6 passes décisives et 4 balles perdues pour 8 d'évaluation en 32 minutes) n'a pas été des plus inspirés offensivement avec des tirs ratés et balles perdues. Au même titre que la Virtus Bologne, Andorre va donc jouer les demi-finales de l'EuroCup.