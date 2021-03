Gran Canaria maitrise Boulogne-Levallois et prend une bonne option pour les demi-finales

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Sale soirée pour les clubs français lors de la 1ère manche des 1/4 de finale de l'EuroCup. Après la défaite évitable de l'AS Monaco, plus tôt dans la soirée, sur son parquet face à Buducnost Podgorica, les Metropolitans 92 ont également été défaits à domicile contre Gran Canaria, 74-84.

Une défaite logique en soit pour les Franciliens. Hormis un premier panier d'entrée de jeu, ces derniers ont toujours été menés au score par l'équipe d'Andrew Albicy, auteur de 2 petits points pour son retour, le temps d'une soirée, chez son club formateur. À l'image de la fin du 1er quart-temps où les exploits individuels se sont multipliés avec Anthony Brown, Maxime Roos et David Michineau (18-19), les hommes de Jure Zdovc se sont accrochés tout au long de la partie mais n'ont jamais su prendre les devants, faisant trop souvent le yo-yo.

La faute à un collectif trop statique, pas assez fluide, gêné tout simplement par la défense rude et physique des Espagnols (20-27, 12e ; 26-36, 16e). L'absence de dernière minute du meneur américain Brandon Brown a joué sur le manque de fluidité dans le jeu ; Pinault et Konaté devant se relayer sur le poste 1. Dans la difficulté, les Metropolitans 92 sont rentrés malgré tout aux vestaires avec 6 points de retard grâce à Vitalis Chikoko, enfin servi sous le cercle après de bonnes prises de positions (37-43, 20e) et aussi à un collectif un peu retrouvé en cette fin de première mi-temps et ce, malgré les 13 ballons égarés.

Beiran clôt les débats à 1 minute de la fin

D'entrée de jeu, Anthony Brown (9 points et 7 passes) a planté une flèche de loin pour ramener son équipe à 3 points. Mais une fois de plus, les insulaires ont creusé l'écart notamment à l'intérieur et par l'intermédiaire de son tandem poloanis (21 points, 8 passes à eux deux) A.J. Slaughter - Aleksander Balcerowski (42-54, 25e). Malgré un peu plus de volonté qu'à l'accoutumé, les joueurs du 92 étaient toujours maintenus à 10 points à la fin du 3e acte (54-64). En défense, les coéquipiers d'Albicy étaient difficiles à contourner et de l'autre côté du terrain sanctionnaient un peu trop facilement.

Tel un yo-yo comme dit plus haut, les Mets ont affiché un joli visage par intermittence. Pinault apportait un peu de folie à 3 points, Ginat était parfaitement servi par Chikoko à l'intérieur et obtenait la faute en plus (63-66, 33e). Revenu à une petite possession, Boulogne/Levalllois a alors repris un éclat et se faisait distancer (65-75, 36e). Il faut dire que les locaux ont commis quelques fautes offensives et laissé échapper des lancers francs en route (16/26). À 7 points à 1'22 de la fin sur un lay-up d'Archie Goodwin, tout restait possible pour Boulogne/Levallois. Et malgré une défense étouffante sur l'action suivante, l'ailier espagnol Javier Beiran (15 points, 5 rebonds, 3 passes) a inscrit le 3 points décisif en toute fin de possession, scellant la rencontre.

Gran Canaria s'imposait 74-84 et pose une main sur la qualification en 1/2 finale. La deuxième manche entre les deux formations aura lieu vendredi à Las Palmas (20h).