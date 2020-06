Haukur Pálsson non conservé par Kazan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : BC Unics Kazan

Sans grande surprise, Haukur Pálsson (1,98m, 28 ans) et le BC Unics Kazan ne poursuivront pas l'aventure ensemble la saison prochaine. L'ailier islandais, capable d'évoluer sur les postes 2, 3 et 4, a déçu tant en EuroCup (4,3 d'évaluation d'évaluation en 18 minutes) qu'en VTB League (6,3 d'évalutation en 17 minutes). À l'image de sa dernière sortie européenne en Principauté (0/2 aux tirs et 1 rebond en 22 minutes de jeu), l'ancien LNBer (Rouen en Pro B, Cholet et Nanterre en Jeep ÉLITE) a été en difficulté pour sa première expérience dans une grande écurie européenne.

La formation russe a également annoncé qu'Alex Tyus, Raymar Morgan, Andrey Koshcheev et Elgin Cook ne font plus partie des plans d'Ievgueni Pachoutine.