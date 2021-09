Hayden Dalton dans le viseur de la JL Bourg

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

L'expérience Tyler Stone, déjà parti à Gravelines, étant susceptible dès le début d'être écourtée, la JL Bourg était restée en veille sur le marché des transferts. Selon une information conjointe entre BeBasket et Nicola Lupo (Sportando), l'une des pistes actuellement suivie mènerait sur la trace d'Hayden Dalton, sans club depuis que le Cedevita Olimpija Ljubljana l'a libéré de son engagement début août, avant même le début de la présaison. Les discussions sont en cours, l'intérêt serait mutuel mais il n'y aurait aucun accord à ce stade.

Performant contre la JDA Dijon la saison dernière

Star de l'université de Wyoming en 2017/18 (17,7 points à 46%, 7,8 rebonds et 2,6 passes décisives), le natif du Colorado est en progression constante depuis ses premiers pas sur le Vieux Continent. D'abord vu en FIBA Europe Cup sous les couleurs des Bakken Bears, il s'est ensuite progressivement taillé une jolie réputation en BCL pendant deux saisons avec Nymburk, contribuant largement à l'épopée tchèque jusqu'au Final Eight de Nijni Novgorod (11,7 points à 48%, 7,2 rebonds et 2,2 passes décisives pour 16,9 d'évaluation). Avec une curiosité statistique, ou pas : son seul double-double sur la scène continentale (11 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions) fut réalisé le 6 janvier dernier lors de la démonstration de Nymburk (94-54) contre la JDA Dijon de... Laurent Legname.

Deux clubs en forme de bastions nationaux qui lui ont également permis de se forger un palmarès respectable en trois ans de professionnalisme : champion du Danemark en 2019 puis double champion de République tchèque (2020 et 2021). Si les discussions aboutissent, c'est donc peut-être avec la JL Bourg qu'Hayden Dalton tentera de poursuivre cette série, avec certes une probabilité bien moins importante qu'à Aarhus (17 titres sur les 23 derniers) et Nymburk (champion sans discontinuer depuis 2004).

Diminué avec les blessures de C.J. Harris (entorse de la cheville) et Maxime Roos (torticolis), le club burgien aimerait certainement pouvoir boucler le dossier d'un remplaçant d'ici son déplacement à Pau samedi pour la première journée de Betclic ÉLITE. Que ce soit Hayden Dalton ou un autre. Mais l'ancien Cowboy du Wyoming (ça ne s'invente pas) a tout pour plaire : grand pour un ailier-fort, particulièrement dangereux à longue distance (44% à trois points en BCL l'an dernier), mobile, intelligent et doté d'une vraie marge de progression...

L'effectif de la JL Bourg version 2021/22 :