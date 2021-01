Hugo Benitez seul à la mène le jour de ses 20 ans face à la Virtus Bologne de Milos Teodosic ?

EUROCUP

Crédit photo : Christelle Gouttefarde

Touché aux ischios-jambiers plus tôt dans la semaine à l'entraînement, Zack Wright manquait à l'appel samedi à Pau. Une nouvelle petite blessure pour le meneur de la JL Bourg qui commence à les enchaîner depuis son arrivée dans l'Ain en 2018, lui qui avait déjà dû s'arrêter tout le mois de décembre suite à une intervention chirurgicale mineure au pied.

Sans l'Américano-Bosnien, Hugo Benitez a parfaitement tenu son rang. À créditer du plus gros temps de jeu de sa carrière professionnelle, 28 minutes, le Catalan − épaulé par Luka Asceric à la mène − s'est comporté en patron, particulièrement dans le dernier quart-temps pour sécuriser la victoire burgienne (83-76), et a cumulé 7 points à 2/6, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 14 d'évaluation.

Il y a maintenant de fortes chances pour que l'enfant de l'USA Toulouges enchaîne mercredi en EuroCup face à la Virtus Bologne puisque Wright est d'ores et déjà très incertain pour cette rencontre, tandis qu'un éventuel remplaçant de Kadeem Allen ne pourrait être qualifié avant les matchs retours. Soit un rendez-vous privé, le soir de ses 20 ans, avec celui qui est peut-être le meilleur meneur d'Europe, Milos Teodosic, et d'autres pointures comme Stefan Markovic ou Josh Adams. L'apprentissage grandeur nature.