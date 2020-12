Huit semaines d'arrêt pour Victor Wembanyama, blessé au péroné

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cyril Douyere

C'est un premier coup d'arrêt dans la jeune et prometteuse carrière de Victor Wembanyama (2,19 m, 16 ans). La perle nanterrienne a été victime d'une fissure de contrainte au péroné, une blessure survenue à l'issue du match Espoirs du week-end dernier contre Gravelines-Dunkerque (19 points à 8/16, 10 rebonds, 6 contres, 5 interceptions et 3 passes décisives en 36 minutes). Ce qui va exiger une période de repos d'environ huit semaines, indique le club francilien.

Logiquement, aucun risque ne sera pris avec la santé du jeune intérieur, d'autant plus que sa résistance physique fait l'objet de tous les débats, plus ou moins éclairés, depuis que le natif du Chesnay a été propulsé en pleine lumière. Approximativement arrêté jusqu'à la mi-février, Victor Wembanyama avait cumulé les matchs jusque-là cette saison : Jeep ÉLITE et EuroCup avec l'équipe professionnelle de Nanterre, le championnat Espois et la Nationale 1 avec le Centre Fédéral.