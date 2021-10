Isaïa Cordinier : "La Virtus est une des meilleures organisations en Europe"

Il rêvait de NBA mais a du reporter à plus tard son objectif d'y jouer. Plutôt encore attendre une offre en NBA, ou même d'EuroLeague, Isaïa Cordinier a fait le choix de répondre favorablement à la proposition de contrat de la Virtus Bologne. Sur le site Internet de Team France Basket, l'international français explique qu'il a fallu trancher, une semaine après avoir appris que les Brooklyn Nets ne conservaient pas ses droits :

"Ce n’était pas évident parce que le timing ne l’était pas forcément. Mes droits ont été relâchées une semaine avant le training camp, au début ça a été compliqué. La décision n’a pas été facile à prendre. Après avoir pesé le pour et la contre, Bologne me paraissait être une très bonne opportunité. J’ai parlé avec mon entourage, mon agent et on a fait ce choix-là."