Isaïa Cordinier à l'arrêt pour quatre semaines

EUROCUP

Crédit photo : Virtus Bologne

Victime d'une entorse de la cheville lors du match du championnat d'Italie contre Sassari, l'international français Isaïa Cordinier (1,96 m, 25 ans) est à l'arrêt pour 4 semaines selon le pronostic médical. Théoriquement, la Virtus Bologne va devoir se passer de son joueur pour la fin d'année 2021. C'est un coup dur pour le groupe de Sergio Scariolo qui doit enchaîner les matches de Serie A et d'EuroCup sur cette riche fin d'année civile, d'autant plus que l'Azuréen s'est bien intégré sur place (9,1 points à 53,3% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 4 passes décisives en 19 minutes de moyenne).