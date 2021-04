Isaïa Cordinier et Mathias Lessort dans le cinq idéal de l'EuroCup aux côtés de Teodosic et Jamar Smith

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

L'EuroLeague a révélé le cinq idéal de la saison de l'EuroCup. Deux Français s'y trouvent : l'arrière de Nanterre 92 Isaïa Cordinier (15,8 points à 44,9% de réussite aux tirs, 5,2 rebonds et 3,2 passes décisives pour 19,4 d'évaluation en 34 minutes) et le pivot de l'AS Monaco Mathias Lessort (12,5 points, 6,3 rebonds et 1,1 contre pour 17,7 d'évaluation en 24 minutes). Ils se retrouvent aux côtés du meneur de la Virtus Bologne Milos Teodosic, l'arrière de l'UNICS Kazan Jamar Smith et le pivot du Buducnost Podgorica Willie Reed.