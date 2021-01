Ivan Buva vient dépanner à la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Une deuxième chance en France pour Ivan Buva (2,08 m, 29 ans) ! Joueur référencé du circuit européen dont le souvenir du passage à Monaco, en 2019, ne tenait que grâce à Wikipédia (2,7 points et 3,3 rebonds en 3 rencontres d'EuroCup ; 5,5 points et 1,5 rebond en 2 matchs de Jeep ÉLITE), l'intérieur croate est de retour sur le sol tricolore afin d'endosser le costume de pigiste médical d'Alen Omic à la JL Bourg. Il a d'ores et déjà été qualifié pour le Top 16 de l'EuroCup.

Après ses cinq apparitions insipides sous le blason de la Roca Team, une équipe qui ne convenait pas à son style de jeu, le natif de Split a foncé jusqu'en Mésopotamie afin de défendre les couleurs de Gaziantep, où il a été bien plus performant, tant en Ligue des Champions (14,3 points à 51%, 6 rebonds et 1,8 passe décisive) qu'en BSL (17,3 points à 57%, 8,3 rebonds et 1,8 passe décisive pour 19,3 d'évaluation), le championnat turc. Des chiffres plus cohérents par rapport au reste de sa carrière que sa production monégasque, lui qui a eu l'habitude de fréquenter des clubs du deuxième cercle continental (Avellino, Bilbao, Besiktas...).

Solide physiquement, ambidextre (droitier dans la vie quotidienne, mais shoote de la main gauche), Ivan Buva est doté de fondamentaux offensifs très intéressants et dispose d'une vraie palette offensive, capable de s'écarter loin du cercle pour marquer (jusqu'à 47,7% à trois-points, lors de la saison 2017/18 avec Istanbul BBSK). Un profil différent d'Alen Omic, absolument inoffensif derrière la ligne majorée, mais qui était la tour de contrôle défensive de la Jeu, particulièrement aux rebonds, un domaine où Guerschon Yabusele s'est régalé dimanche soir en Coupe de France (5 rebonds offensifs).



Ivan Buva tente de s'interposer face à Juan Hernangomez lors de l'EuroBasket 2017

(photo : FIBA)