JaCorey Williams ira bien à la JL Bourg

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : JaCorey Williams

[Mise à jour] La JL Bourg vient d'officialiser la signature de JaCorey Williams (2,03 m, 27 ans) pour la saison 2021-2022. Le club bressan indique qu'il partagera le poste 5 avec Eric Mika. Il ne manque plus ainsi qu'un ailier-fort pour la formation aindinoise.



On est gâtés cette semaine… Welcome @_JWilliams22 !



Lire le communiqué https://t.co/4TYUv4dvlZ pic.twitter.com/9icpYy9QT2 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 20, 2021

[11h56] Contrairement à ce que nous écrivions ce lundi, JaCorey Williams (2,03 m, 27 ans) est bien resté en contact avec la JL Bourg ces derniers jours. L'ailier-fort étasunien a même fait le choix de s'engager pour le club bressan, qui va officialiser la nouvelle dans la journée selon nos informations.

Sorti de l'université de Middle Tennesee, élu meilleur joueur de sa conférence en 2017, il a beaucoup voyagé, jouant en G-League, en Israël, en Corée du Sud, en Grèce et plus récemment en Italie. Il sort d'une énorme saison avec Trente, qui l'a placé sur tous les radars du basket européen. Néophyte en EuroCup, cet intérieur gaucher aux qualités athlétiques extrêmement prononcées y a brillé (15 points à 59%, 7,4 rebonds et 1,1 passe décisive pour 17,1 d'évaluation), mais pas autant qu'en Lega (17,8 points à 58%, 7,8 rebonds et 1,8 passe décisive). Prometteur en cas de Betclic ÉLITE, à l'image des 21 points et 8 rebonds infligés aux Metropolitans fin janvier à Marcel Cerdan lors du Top 16 de l'EuroCup.

Ce lundi soir, il s'est fait sorti du tournoi estival TBT qui réunit de nombreux joueurs professionnels sur divers sites, avant le Final Four à Charleston (Caroline du Nord).

L'effectif de la JL Bourg pour la saison 2021-2022 :

Postes 1 : Axel Julien et Hugo Benitez

2/1 : C.J. Harris

2/3 : Rasheed Sulaimon

3/4 : Maxime Courby

4/3 : Maxime Roos

4/5 : Pierre Pelos

5/4 : JaCorey Williams

5 : Eric Mika