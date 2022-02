Jaiteh (19 points) et Cordinier (16 points) ne suffisent pas pour Bologne face à Buducnost

EUROCUP

Crédit photo : Virtus Segafredo Bologna

La Virtus Bologne, solide dauphin dans le championnat italien de l'Olimpia Milano, est un peu plus à la peine ces dernières semaines en Eurocup. Ce mardi 1er février 2022, le club transalpin a concédé sa deuxième défaite consécutive dans la compétition européenne, après son revers à Ulm fin janvier 2022.

Pourtant, les deux français de l'équipe italienne, Isaia Cordinier (16 points, 4 passes et 2 interceptions) et surtout Mouhammadou Jaiteh (19 points à 8/9 aux tirs, 12 rebonds et 3 contres pour 31 d'évaluation au total) auront tout tenté. Respectivement deuxième et premier marqueur de Bologne, ils n'ont pu empêcher la défaite dans une rencontre où Buducnost a dominé la majeure partie (62-68).

Dans le groupe B d'Eurocup, Bologne descend ainsi à la 5e place (6 victoires et 5 défaites) tandis que son adversaire du soir, Buducnost, figure au 3e rang (8 victoires et 4 défaites). Le prochain match en Eurocup pour Mam Jaiteh et Isaia Cordinier sera du côté de l'Espagne pour y affronter le Valence de Louis Labeyrie.

