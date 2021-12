Jalen Jones en renfort à la JL Bourg ?

BETCLIC ÉLITE

La JL Bourg réalise un début de saison 2021-2022 décevant et le club cherche à se renforcer, avec déjà de nombreux va et viens dans ses rangs. Selon le média transalpin Prealpina, le club bressan envisage de faire venir Jalen Jones (2,01 m, 28 ans). Ce poste 4-3 est sous contrat pour le club italien de Varèse, où il réalise une belle saison à titre individuel (14,1 points à 46% de réussite aux tirs, dont 32,8 à 3-points sur 3,1 tentatives par match, 5,5 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes). Engagé en EuroCup, la JL Bourg est attractive par rapport à ce que lui propose l'actuel dernier de première division (3 victoires, 9 défaites). Toutefois, l'institution aindinoise va devoir régler la clause de sortie si elle choisit de faire venir le Texan.

Des expériences en NBA et en EuroLeague

Ce dernier a essentiellement joué outre-Atlanta, un peu en NBA (32 matches partagés entre Dallas, La Nouvelle Orléans et Cleveland) et beaucoup en G-League, depuis le début de sa carrière. Outre son expérience à Varèse, il a cependant joué 30 matches avec Baskonia en 2018-2019, dont 13 en EuroLeague (4,5 points à 42,6% de réussite aux tirs et 1,9 rebond en 10 minutes).

Pour le remplacer, Varèse va opter pour l'Estonien Siim Sander-Vene, vu en début de saison à Limoges. Fin novembre, l'autre relégation de Serie A, la Fortitudo Bologne, avait songé à le faire venir.