Jamar Smith (ex-Limoges) prolonge à Kazan

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

L'arrière américain référencé en Europe Jamar Smith (1,91 m, 33 ans) reste à Kazan avec un nouveau contrat d'une saison plus une autre en option. Par conséquent, il reviendra faire un petit crochet dans nos contrées le 21 octobre prochain à l'occasion d'une rencontre d'EuroCup à Bourg-en-Bresse.

Formé dans l'Illinois au Fighting Illini puis aux Eagles d'Indiana, il est arrivé en Europe en 2011 et a joué pour de grosses écuries européennes comme Bamberg et Limoges. Avec le CSP en 2014/15, il avait excellé dans en Euroleague avec plus de 15,2 d'évaluation puis il avait remporté le titre de champion de France. En Pro A, il valait 13,5 points à 49% de réussite aux tirs, 1,8 rebond et 3,1 passes décisives.

Passé ensuite par l'Espagne à Malaga, il avait remporté l'EuroCup avec cette équipe en 2017 qu'il n'a pas suivi en EuroLeague puisqu'il a rejoint l'Unics Kazan où il a joué ces trois dernières saisons. En 2019/20 en VTB League, ce gros shooteur tournait à 15,6 points à 48,6%, 2,9 rebonds et 3,6 passes décisives pour 15,5 d'évaluation. Le MVP du mois mars de la VTB League a terminé la saison avec une deuxième place grâce à un bilan de 15 victoires et 2 défaites, juste derrière le CSKA Moscou.