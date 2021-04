Jamar Smith MVP de l'EuroCup : "Un grand honneur" pour l'ancien sniper de Limoges

EUROCUP

Crédit photo : EuroCup

Capitaine de l'UNICS Kazan, installé au Tatarstan depuis quatre ans, Jamar Smith (34 ans) est devenu une véritable figure de l'EuroCup. Vainqueur de la compétition en 2017 avec Malaga, détenteur du plus grand nombre de trois points inscrits en C2, il pourrait aussi devenir le meilleur marqueur de l'histoire de l'EuroCup (devant Bojan Dubljevic) au cours de la finale s'il score 61 points contre Monaco. L'ancien arrière du Limoges CSP (relire son interview à ce sujet ici) vient aussi d'être élu MVP, un trophée décroché grâce à l'excellent parcours collectif de l'équipe russe et ses performances individuelles de choix (17,1 points à 51%, 2,6 rebonds et 3,5 passes décisives).

« Ce trophée de MVP est un grand honneur. Il n'est pas que pour moi, il est aussi pour l'UNICS car je représente tout un club. Je me sens béni d'avoir été choisi mais je sais que le mérite en revient aussi à tous mes coéquipiers et à l'ensemble du club. »

Seul joueur des deux équipes à avoir déjà remporté l'EuroCup, Jamar Smith sait ce qu'il faut faire pour gagner une finale. Il l'a déjà prouvé à de multiples reprises au cours de sa carrière, y compris avec Limoges. Cette fois, le shooteur originaire de l'Illinois s'attend à une véritable guerre de tranchées face à la Roca Team.

« Je m'attends à une série extrêmement physique, des matchs avec assez peu de points au compteur. Les deux équipes vont très bien défendre donc je pense que la différence se fera sur l'adresse. Les deux défenses seront très physiques, vont tout faire pour limiter la fludité offensive de l'adversaire, c'est pour ça que je pense que celui qui mettra ses tirs l'emportera. »

À Monaco,