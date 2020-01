Joffrey Lauvergne remercie le Partizan Belgrade mais se dit fidèle au Fenerbahçe

Mis de côté délibérément par son entraîneur Zeljko Obradovic, Joffrey Lauvergne (2,11 m, 28 ans) a fait l'objet d'un appel du pied de la part du président du Partizan Belgrade la semaine passée. Mais l'intérieur français a mis fin aux rumeurs et publiant un tweet pour remercier l'intérêt de son ancien club serbe et annonçait qu'il comptait bien rester au Fenerbahçe Istanbul.

Moji grobari, @PartizanBC and @Ostoja1945 thank you for the love & interest you showed me these days



I’m sure our roads will cross again and I will be back home.



I’m remaining a player of @FBBasketbol and I’m motivated and will fight as always to win trophies with this team!