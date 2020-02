John Roberson va rejoindre Galatasaray

Le champion de France 2017 John Roberson (1,80 m, 31 ans) va rejoindre le club turc du Galatasaray Istanbul une fois la saison des South East Melbourne Phoenix terminée dans le championnat australien, contre le voisin du Melbourne United le 16 février.

Le meneur de jeu américano-bosnien sort d'une grosse saison en NBL, avec 20,7 points à 47,1% de réussite aux tirs et 5,4 passes décisives en 30 minutes par rencontre. Des performances qui lui permettent de relancer sa carrière, lui qui avait été freiné par sa saison ratée à l'ASVEL en 2017/18.

Il ne croisera pas la route de l'AS Monaco en EuroCup ce mercredi pour la cinquième journée du Top 16.

