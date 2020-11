Jordan Theodore de retour à Kazan

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

À quelques heures près, il aurait pu se rappeler au bon souvenir de Bourg-en-Bresse, là où il donna le tournis à l'ensemble du club en 2015. Mais finalement, l'officialisation est intervenue alors que ses futurs coéquipiers sont toujours dans la cité burgienne : Jordan Theodore (1,83 m, 30 ans) retrouvera la JL dans quelques semaines au Tatarstan lors du match retour puisqu'il s'est engagé avec l'UNICS Kazan jusqu'à la fin de la saison. Là aussi un retour puisque le MVP de la Champions League 2017 a défendu les couleurs du club russe pendant tout le premier semestre 2020, brillant particulièrement en VTB League (10,3 points à 48%, 4,5 rebonds et 7,7 passes décisives).

Soit également un nouveau membre parmi la colonie des anciens pensionnaires de Pro A à Kazan : entre Jamar Smith, Nate Wolters, John Holland et Jordan Morgan, on dénombre 137 apparitions LNB. À moins que la signature de Theodore ne signifie la fin de l'aventure pour l'ex-chalonnais Wolters, particulièrement transparent mardi à Belgrade (1 point à 0/5 en 15 minutes) et jeudi à Bourg (2 points à 1/3 en 11 minutes).